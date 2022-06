Jossmery Toledo está en medio de una polémica luego del episodio que protagonizó en un vuelo de la aerolínea de LATAM, cuando se dirigía de Lima a Chiclayo y fue obligada a bajar del avión en medio de un confuso incidente.

A través de sus redes sociales, la integrante de “Esto es Guerra” explicó que el problema se desató cuando un aeromozo le pidió de manera prepotente que se ponga un abrigo que llevaba en las piernas.

“... para mí es un abuso lo que han hecho. Yo tenía está manta en las piernas, entonces viene un aeromozo todo prepotente y me dice: ‘señorita tiene que ponerse esa chompa’ y yo me la pongo en la espalda. Él me dice: ‘No, tienes que ponerte con todo y mangas’”, cuestionó la influencer.

Además, la modelo explicó que se vio obligada a salir del avión por presión de los tripulantes y de los pasajeros; sin embargo, aseguró que en ningún momento tuvo una reacción airada y solo pedía que le expliquen por qué fue expulsada.

Jossmery Toledo denuncia a aerolínea por bajarla del avión

Jossmery perdió su maleta en Europa

Sin embargo, esta no es la primera vez que la expolicía se ve envuelta en un problema con una aerolínea. En noviembre de 2021, Toledo extravió temporalmente su maleta con dinero y objetos valiosos cuando viajó a Europa.

Mediante sus redes sociales, la exsuboficial de la PNP, contó que su equipaje se perdió cuando hacía conexiones para llegar a la ciudad de Sevilla. Entre lágrimas habló de la frustración que le generó toda la situación, ya que no contaba con dinero para estar en el viejo continente.

“Se preguntarán por qué no he estado subiendo historias. He estado muy deprimida, ay, la verdad que no sé me da ganas de llorar de la cólera”, comentó en aquel entonces.

“Uno ahorra en sus posibilidades económicas para que se vayan de viaje y se puedan comprar sus cosas. Entonces yo he venido acá a Sevilla y no me han entregado la maleta, una maleta de equipaje que he tenido cosas de valor, dinero, entonces ahora me voy a tener que regresar a Perú”, añadió.

En ese momento, Jossmery Toledo expresó su molestia con la aerolínea debido a que no le daba respuesta de su maleta. “He preguntado acá información de equipajes y no me tienen ninguna respuesta, entonces me molesta (...) no es justo que tú te vayas de viaje, puedas comprar tus cosas y que te roben la maleta, ya voy dos días buscándola, voy viniendo, voy llamando y me dicen que no tienen rastros de mi maleta”, indicó.

Después de tres días de angustia, el equipaje apareció, y así lo dio a conocer la modelo en sus redes sociales: “Hasta que, por fin, después de casi tres días he recuperado mi maleta. Agradezco a todos ustedes por sus buenas vibras, de repente porque ustedes hicieron llegar este mensaje a la empresa. Hay muchas personas que de repente les pasa lo mismo y no han podido recuperarlo. He leído un montón de mensajes, de verdad es lamentable que se esté perdiendo o se esté retrasando la entrega de las maletas”.

