La expolicía nacional, Jossmery Toledo, sorprende una vez más en su cuenta de Instagram al compartir un video durante la cuarentena, pero esta vez en un bikini color celeste.

Jossmery Toledo compartió el video, mostrando su bien formado cuerpo a base de rutinas de gimnasio y una vida saludable.

Pero lo que más llamó la atención fue que mostró un escondido tatuje que posee en la parte donde una se pone la trusa. El tatuaje es una palabra, pero no se puede leer exactamente qué dice.

Jossmery Toledo compartió esta publicación, contando que a veces toma sol en el techo de su casa.

“Ya que no tengo fotógrafo por la cuarentena, yo misma me sacaré mis boomerang...a veces me da por tomar sol en mi techo, invadiendo la privacidad de mis gallinas, algo es algo”, escribió Jossmery Toledo, quien actualmente acata la cuarentena en su casa como civil.

Como se recuerda, hace algunas semanas, Jossmery Toledo anunció su pase al retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y se lanzó de animadora de eventos e incluso fue voceada como jale de “Esto es guerra”.

