La extombita Jossmery Toledo se pronunció sobre los famosos 10 mil soles que estaría pidiendo por entrevista para hablar de Paolo Hurtado y el ampay que terminó con el matrimonio del futbolista con Rosa Fuentes.

La exchica reality se comunicó con el periodista Samuel Suárez para desmentir los dichos del programa “América Hoy”, en donde aseguraron que la expolícia está cobrando una cuantiosa suma de dinero para hablar sobre su romance clandestino con el “Caballito”.

¿Qué dijo Jossmery Toledo?

De acuerdo a Jossmery Toledo, ella no cuenta actualmente con un manager. Además recalcó que por el momento no saldrá a declarar así le paguen lo que le paguen.

“Samu, solo te escribo para decirte que no tengo manager, siempre mis cosas las manejé sola, nunca dije que quería dinero, no sé de dónde sacan tanta mentira. Pueden ser estafados porque pueden depositar dinero a una cuenta que no es” , le dijo al creador de “Instarándula” este 31 de marzo de 2023.

Jossmery Toledo niega haber pedido 10 mil soles por entrevista. Fuente: (Instarándula).

“Yo bien claro dijo en “Amor y Fuego” que así me paguen lo que me paguen no voy a salir a hablar por el momento, te escribo a ti porque no quiero declarar a otro medio”, enfatizó.