Aunque Jossmery Toledo reapareció este 29 de marzo de 2023 y aseguró que guardará silencio tras su ampay con Paolo Hurtado, resulta que - en realidad - quiere cobrar una fuerte cantidad de dinero para hablar del futbolista.

El programa ‘América HOY’ se contactó con el representante de eventos de Jossmery, para pedirle una entrevista con Janet Barboza.

“Queremos hacer una entrevista de Janet con Jossmery, cuéntame si es viable y cómo sería. Puedes pactar una entrevista con Jossmery, ayúdanos”, le escribieron por WhatsApp, junto a unos emojis de billetes y dinero.

La respuesta del contacto de Toledo fue contundente: “Quiere 10 mil soles”.

La producción del programa de Ethel Pozo pidió un rebaja, ante la suma que pide la expolicía. “Trata de bajarlos pues amigo, algo más real, que podamos llegar” , comentaron el chat, sin obtener respuesta.

Qué dijo Jossmery de Paolo Hurtado tras ampay

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ interceptaron a la expolicía saliendo del gimnasio y le preguntaron si ha tenido comunicación con Paolo Hurtado. Jossmery solo atinó a hacer gestos de incomodidad ante la presencia del reportero de Willax TV.

“Así me paguen lo que me paguen, no voy a salir (a declarar)”, exclamó Jossmery Toledo.

