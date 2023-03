Jossmery Toledo regresó a Lima luego del escandaloso ampay que protagonizó con Paolo Hurtado, casado actualmente con Rosa Fuentes, con quien tiene 10 años de matrimonio, dos menores hijos y están a la espera de la llegada de su tercer bebé.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ interceptaron a la expolicía saliendo del gimnasio y le preguntaron si ha tenido comunicación con Paolo Hurtado. Jossmery solo atinó a hacer gestos de incomodidad ante la presencia del reportero de Willax TV.

Sin embargo, la expareja del futbolista Jean Deza rompió su silencio.

“Así me paguen lo que me paguen, no voy a salir (a declarar)”, exclamó Jossmery Toledo. Es decir, aún no está lista para contar su verdad sobre cómo fue la manzana de la discordia en el matrimonio del pelotero.

Cuñada de Paolo Hurtado: “Tu amante conoce tu dinero, por eso está contigo”

A través de sus historias de Instagram, Kiara Fuentes , hermana de Rosa Fuentes , volvió a arremeter contra los infieles Paolo Hurtado y Jossmery Toledo , quienes fueron descubiertos por los ‘urracos’ de Magaly Medina en situaciones comprometedoras.

“(…) Tu mujer conoce tus defectos, tus errores, tus gritos y así está contigo. Tu amante conoce tu dinero, tus lujos, los espacios de felicidad y tu sonrisa, por eso está contigo” , dice parte del mensaje que compartió.

