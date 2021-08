La modelo Jossmery Toledo se animó a publicar el ‘antes y después’ de sus pechos tras realizarse una cirugía estética el pasado martes 17 de agosto. ¿Cuáles fueron los resultados de su nueva ‘pechonalidad’?

Vía Instagram, la exsuboficial de tercera compartió las primeras imágenes de sus nuevos senos tras salir de la sala de operaciones. “Antes” y “después”, escribió la exparticipante de “Reinas del show” para hacer notar la ya notable diferencia.

Sin embargo, los resultados no son finales, pues aún le falta tiempo de reposo para curar por completo las heridas y desinflamar el área de los pechos tras la inserción de implantes.

“Más me dolió el piercing”

A través de sus historias de Instagram, Jossmery Toledo anunció que su operación de aumento de senos fue todo un éxito. La expolicía comentó que la operación le dolió menos que ponerse un piercing.

“No me duele tanto creo que son los antibióticos, hasta el baño me fui. Estoy contenta porque no me he puesto muy grandes, me he puesto 280cc”, explicó emocionada.

