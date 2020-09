Mientras Jean Deza y Shirley Arica parecen estar viviendo su amor de nuevo, la expolicía Jossmery Toledo ha preferido dar un paso al costado luego de desearles lo mejor y asegurar que se quitó un gran peso de encima.

Tras la decepción amorosa sufrida, parece que Jossmery Toledo quiere salir y por eso ha decidido refugiarse con sus amigas. Por ello en su cuenta de Instagram mosteó lo que viene haciendo a horas de - al parecer- quedarse en shock.

Jossmery Toledo compartió un pequeño video en donde se le ve junto a una de sus amigas y hasta el agradece por estar con ella. “Gracias por todo amiga”, escribió la expolicía.

Enterada del video entre Shirley Arica y Jean Deza, Jossmery Toledo se pronunció.

“Lo único que diré es que yo si vivía con Jean, hasta hoy en la mañana [miércoles] que se fue a entrenar y me quedé sorprendida de lo que hizo. Yo si di lo mejor de mi, traté de apoyarlo en todo y me quedo tranquila con eso”, explicó Jossmery Toledo en una historia de Instagram.

“Dios sabe por qué hace las cosas, me quito un peso de encima. Ahora si podré hacer las cosas que tanto me gustaba como entrenar, estudiar, trabajar y más cosas que no podía hacer”, agregó la también modelo.

