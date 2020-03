La cuarentena ha hecho que muchas figuras de la farándula interactúen con más frecuencia con sus seguidores, sobre todo a través de Instagram.

Una de ella es la exoficial de la Policía Nacional, Jossmery Toledo, quien no solo es recordada por su controversial y sexy video de Tik Tok, sino por su ampay con Christofer 'zancudito’ Olivares, joven jugador del club peruano Sporting Cristal.

La exuniformada, quien ahora incursiona como anfitriona en eventos e ‘influencer’ deportiva, respondió algunas preguntas de sus fans con dos únicas respuestas: verdad y mentira. Sin embargo, en dos preguntas en especial se tomó el trabajo de escribir.

- ¿Billetera mata galán?

Para mí no. Si no me gusta así fuera millonario no estaría con esa persona.

- ¿Estaría con alguien menor que tú?

No importada la edad, así sea mayor o menor, lo que importa es la química y que te lleves bien.

