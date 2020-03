La exsuboficial, Jossmery Toledo, estuvo en el ojo de la tormenta pública, tras ser víctima de las innumerables burlas en redes sociales por ser comparada con ‘Roger Smith’, un personaje de la serie animada para adultos “American Dad".

Todo comenzó cuando la policía subió unas historias a su cuenta oficial de Instagram, donde le contaba a sus seguidores algunos de los ejercicios que ella realiza. Sin embargo, parece que por problemas de la grabación, aparentó tener una cabeza más grande de lo normal.

Este hecho causó las burlas de los cibernautas, quienes realizaron varios tipos de ‘memes’.

Pese a ello, Jossmery no respondió de mala manera, sino por el contrario, se rió de la situación: “Todo lo que hace la cuarentena. En verdad me hicieron la noche, tengo la cara de (emoji de marciano). Como ya no hay ampays, ahora memes", escribió en Instagram la suboficial.

