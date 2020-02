La policía Jossmery Toledo, quien se encuentra en el ojo de la tormenta tras una reciente presentación en una discoteca en Tumán, debido a que el empresario que la habría contratado la tildara de “estafadora” por haberle pagado S/ 5 mil soles por un show, que él señala como “incompleto”.

Y es que tras las innumerables críticas que se desataron por las imágenes emitidas en el programa de Magaly Medina, la popular policía salió a defenderse a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Señor empresario que no sé su nombre, creo que fuimos claros en decirle que el show no era mío y que era de Franco Chiesa. Lamentablemente no puedo salir a defenderme porque sigo en mi institución. Hay pruebas de Whatsapp donde le digo a la persona que me contrató que yo no hago show, solo fui de imagen. Saludé, me tomé fotos con el público y no cobré 5 mil soles, porque a mi usted no me pagó”, escribió en una historia de su red social.

Captura: Instagram

Asimismo, Jossmery explicó que hasta había una publicidad donde señalaba que ella era una invitada especial, no animadora del show.

“Me incomoda que hable usted cosas que no son sabiendo las pautas que se le dijo. Ya saldrán los Whatsapp donde se le explica todo. Es más, el anuncio que hizo de mi llegada a su discoteca dice bien claro ‘invitada especial’", explica la suboficial.

Captura: Instagram

Captura: Instagram

TE PUEDE INTERESAR