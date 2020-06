La polémica Shirley Arica estuvo enlazada con el programa de Magaly Medina para comentar sobre el nuevo romance entre su expareja, Jean Deza, y la expolicía Jossmery Toledo. Y es que la modelo no tuvo problema en arremeter contra la nueva parejita.

La popular ‘chica realidad’ no se siente afectada por esta nueva relación. Muy por el contrario, siente que se liberó de alguna u otra forma, ya que asegura que “Jean es como un niño, que necesita de una niñera”.

Sin embargo, la lengua afilada de Arica no tuvo piedad de la exsuboficial y terminó burlándose de su físico.“Es bien guapa (risas) Magaly, es que yo no puedo fingir, no tengo nada en contra de la chica, pero la chica tiene cara de alien, esa nariz no se la han hecho bien, tiene una nariz bien rara, a mí no me gusta su operación”, manifestó Shirley.

Shirley Arica habló sobre la relación de Jean Deza y Jossmery Toledo. (Magaly Tv. La firme)