No se calló nada. La exsuboficial Jossmery Toledo, no tuvo problema en dar detalles sobre el intento de relación amorosa que quiso formar con Christopher Olivares, más conocido como el ‘Zancudito’. Sin embargo, las cosas no habrían resultado por la diferencia de edades.

“No me hablo con él hace tiempo, lo dejamos ahí no más. Las cosas no funcionaron por muchísimos factores, soy bien selectiva. Ahora ni hablamos como amigos, ya fue", contó la policía en una trasmisión vía Instagram que hizo con su amiga Macarena Gastaldo.

Asimismo, Toledo señala que está en una edad donde no quiere perder el tiempo con alguien que no tiene las cosas claras. "Es muy chibolo, tiene 21 años, le faltan muchas cosas por andar en la vida y no estoy para perder el tiempo. Creo que ha regresado con su ex, así que haga su vida”, confirmó.

Por último, la también modelo se animó a comentar sobre el hecho de que Olivares habría regresado con su expareja. “No sé si hablaba con las dos. Yo salí con él porque obviamente me atraía. La gente dice que es feo, no me importa mucho el físico, me caía super bien, pero yo tenía que conocerlo más, hubo cosas que no me gustaban, fue una pérdida de tiempo", concluyó en el enlace.

