La expolicía Jossmery Toledo y la periodista Alexandra Horler se pronunciaron tras el audio de los periodista de Gol Perú Jorge Kieffer Solari y Maxi Mendaña.

“Son personas profesionales, públicas y creo que, no sé... Parece que nunca hubieran visto una mujer ¿no? Y se expresan de esa manera”, dijo Jossmery Toledo al programa “Amor y fuego”.

“No se ponen en el papel de una mujer... de que eso también afecta y creo que no sé quién habrá hecho ese chiste de poner el audio abierto y bueno, lamentablemente ellos quedan mal como hombres”, agregó la exPNP.

Jossmery Toledo recomendó a los periodistas que se expresen mejor en estas situaciones: “Muy lamentable, deberían cambiar ese ‘chip’, ese pensamiento. Y creo que está difícil ¿no? Ya que ellos son personas adultas, por no decirles viejas, deben de saber expresarse y saber cómo manejar una situación ¿no?”.

Asimismo, la exPNP afirmó que estaba esperando las disculpas de Jorge Kieffer Solari y Maxi Mendaña. “Te diría mil adjetivos calificativos de ellos... prefiero no ponerme de igual a igual... Y que ellos reconozcan su error, esperaré las disculpas del caso, también porque no se deberían expresar así”.

Por su parte, Alexandra Horler señaló que las palabras de sus colegas no dan risa: “Me parece, como en muchos casos anteriores, que primero no es un chiste, eso no da risa”.

Willax - Jossmery Toledo responde a periodistas de Gol Perú





