La exagente de la Policía Nacional Jossmery Toledo expresó su dolor tras la difusión de sus fotos y videos íntimos en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, agradeció el apoyo que ha recibido y expresó su incredulidad por la filtración del material privado.

“Hola a todos, quiero empezar agradeciendo sus mensajes de apoyo en estos momentos. Me siento mal, no puedo creer que esto me esté sucediendo”, escribió.

La expolicía también envió un mensaje a todos los que están buscando sus videos: “Pero tengo un mensaje para todos, en especial para los que están buscando mis imágenes y videos íntimos: Eso está mal, me entristece vivir en una sociedad que disfrute el morbo y que se regocije con el sufrimiento de otros”.

Jossmery Toledo también comentó que no estaba arrepentida de grabarse, pues es libre de vivir su sexualidad, pero lamentó que hayan traicionado su confianza:

“No me arrepiento, no tengo de qué. Todas las personas tienen el derecho de vivir su sexualidad como mejor les plazca, lo que está mal es traicionar la confianza de alguien, sobre todo si se supone que esa persona es especial para ti. Lo que está mal es difundir material íntimo, eso es violencia de género y vulneración del derecho a la intimidad”.

Foto: Instagram Jossmery Toledo

