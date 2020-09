Luego que Jean Deza diera a conocer a través de su cuenta de Instagram que regresó con Shirley Arica, su expareja Jossmery Toledo ha decidió voltear la página y seguir adelante con su vida., Por ello, es que se ha refugiado en sus amigas y el ejercicio para olvidar el mal de amores.

Justamente en su cuenta de Instagram colgó varios videos, donde se muestra tranquila al lado de su amiga, y después pidiendo que alguien adopte a dos gatitos.”Me los encontré y espero darle un buen hogar”, dijo al inicio para luego agregar: “Muchas gracias a todos porque ya encontré a una amiga que se hará cargo de ellos”.

Finalmente, Jossmery dijo que está muy bien. “Estos gatitos me han dado motivación. Ahora me pongo a correr hace tiempo no salía a hacerlo. Ahora se empieza con el cardio, si corro es para quemar calorías, depende de tu objetivo. Vamos a empezar de cero con lo que me gusta más, hacer ejercicio”, expresó.