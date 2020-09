La modelo argentina Macarena Gastaldo contó detalles desconocidos sobre la relación de Jossmery Toledo y Jean Deza. Contó que antes del video junto a Shirley Arica, él la habría maltratado.

Macarena Gastaldo contó que la expolicía fue a su casa ese día en la tarde y le mostró los moretones que tenía.

“El mismo que pasó esto de la historia, del video, ella llegó a mi casa toda tapada y me contó entre charla y charla que le había forcejeado, pegado y yo me quedé impactada”, reveló.

Macarena Gastaldo, quien también es amiga de Jean Deza, dijo que luego de eso fue cuando en la madrugada él compartió el video con Shirley Arica. “Somos muy amigas y fue a mi casa porque quería compañía. Fue el día en que él sube el video. Ella vino a mi casa a las 5 de la tarde y se fue a las 8. En la noche él subió el video y yo me quedé hablando con ella toda la noche hasta las 5 de la mañana”.

Macarena Gastaldo agregó que cuando el video se viralizó, ella le escribió para que lo borre, pero nunca la leyó. “Al verle a ella llorar, yo le escribí a él para que quizá lo borre (el video), pero fue en vano. No me leyó ni me dejó en visto”.

