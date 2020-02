El integrante de “Esto es Guerra”, Jota Benz, no puedo evitar ser consultado por su actual situación sentimental. Y es que las conductoras del programa, Jazmín Pinedo y Pía Copello, aprovecharon la situación y acorralaron al guerrero para obtener una respuesta.

Jota aseguró estar feliz, pero no quiso confirmar la verdad sobre su situación con la ‘negrita’ Angie Arizaga.

“Me pusieron nervioso, siempre me preguntan eso, como que me palteo un poquito. Tengo que aceptar que me puse nervioso. Tengo una bonita relación de amistad con Angie Lucero Arizaga Ruíz”, expresó el chico reality.

Asimismo, por su parte, Angie Arizaga también declaró para las cámaras de América Espectáculos e indicó que no piensa cortar su “amistad” con el hermano de Gino Asseret por los distintos rumores de una posible relación.

“No voy a dejar de conversar con Jota por simplemente especulaciones. Estoy tranquila, feliz, soltera, por el momento (risas)”, declaró.

Cabe recordar que el fin de semana, la expareja de Nicola Porcella acompañó a Jota en el lanzamiento de su nuevo single en una conocida discoteca. Al evento también asistieron Said Palao, Karen Dejo y Mario Irivarren.

“Tiene talento. Le está yendo increíble y feliz de poderlo apoyar”, dijo Arizaga.

Jota Benz revela su situación con Angie - Ojo (Video: América TV)

