Reinaldo Dos Santos aseguró hace algunos días que Angie Arizaga saldría embarazada en el 2021, situación que sorprendió a más de uno en el set de televisión. Sin embargo, ¿Qué dice su amado Jota Benz al respecto?

“Son cosas. Reinaldo puede decir lo que sea, pero las cosas llegan cuando tienen que llegar. Dios se encarga de poner todo en su lugar y si quiere que yo mañana sea papá, entonces mañana me tocará ser papá”, fue lo que dijo el hermano de Gino Assereto.

Asimismo, Jota también se refirió a la confesión que hizo la guerrera al decir que era ‘el amor de su vida’.

“Lo que siempre he dicho, Angie y yo nos llevamos súper bien. Es algo que no pienso perder, no pienso dañar por nada del mundo y la chispita que le pone Angie a todo lo que hace, es increíble”, señaló muy contento.

