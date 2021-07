Jota Benz estuvo de invitado especial en el programa ‘Estas en todas’ donde presentó su nueva canción “Me enamoré”, además revelo sus planes a futuro con Angie Arizaga.

Durante la última emisión del programa de América TV, el también cantante confesó sus planes para formar una familia con la popular “Negrita”, y su respuesta enterneció a los conductores.

“Yo siempre lo he dicho que sí a mí me toca ser papá mañana, voy a ser el mejor papá del mundo. Ella se muere por tener un varoncito desde hace tiempo me lo viene diciendo, yo por mi parte, a mí me gustaría que fuera mujercita”, indicó para las cámaras del programa de ‘Choca’ y Natalie Vértiz.

Hace unas semanas, Angie Arizaga contó en ‘Estás en todas’ qué nombres le pondría a sus hijos. La popular ‘Nerita’ reveló que tiene planificado ser madre antes de los 30 años, e incluso ya lo conversó con su novio Jota Benz.

“Si es hombre pensaba ponerle Mateo o Sebastián pero pensé que si sale de ‘color serio’, tiene que ser un nombre con estilo, que vaya conmigo, puede ser Shamikua o Will, como Will Smith”, dijo entre risas.

Fotos y Videos: (América TV | Instagram/@angiearizaga, @jotabenz92).

