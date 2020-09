Pese a que en un momento Magaly Medina lo criticó porque fue protagonista en noviembre del año pasado de un choque con otros vehículo en estado de ebriedad, el conductor de TV, Juan Carlos Orderique no le guarda rencor a ella. Muy por el contrario siente admiración por su trabajo así como el de Rodrigo González quien también se sumó en su momento a criticarlo por este incidente.

"Soy admirador de Magaly, se ha ganado un lugar importante en la televisión. Nadie le ha regalado nada. Todo ha sido a base de su esfuerzo, por su chamba. Por eso es líder de opinión. Por eso muchas veces lo que dice es lo que la gente piensa también, del mismo modo pasa con Rodrigo de quien soy su admirador.

Haber sido protagonista de un hecho policiaco, ¿qué te enseñó?

De ese tema ya hablé varias veces, de hecho ya se cumplió un año. La gente sabe lo que sentí y pasé, porque las cosas que se dijeron no son tan reales. Se magnificó más de la cuenta, prueba de ello son las marcas que me respaldan. El canal me apoyó, soy imagen de 3 marcas y pude comprobar que la familia es la que siempre estará contigo, te apoyará y te respaldará.

Tienes 15 años en América TV, osea la camiseta bien puesta por el canal. ¿Qué opinión te merece cuando Magaly Medina o “Peluchín” llama a dicha televisora como el canal de la lavandería?

Yo creo que las opiniones tienen que ser respetadas. Soy admirador de cada uno de esas personas, y creo que realizan bien su trabajo. Cada uno tiene la posibilidad y capacidad de criticar si algo no les parece. Yo no soy quien para decir si está bien o mal, cada uno es dueño de sus ideas. Eso hay que respetarlo, uno asume está chamba y está expuesto de varias maneras. Uno está expuesto a las críticas, a los comentarios y eso es válido. Hay que respetarlo. Somos libres de hacerlo.

DEFIENDE A ANGIE ARIZAGA

De otro lado, Orderique se refirió a Angie Arizaga quien en su momento también fue juzgada y criticada por su relación con Nicola Porcella. El conductor de “Si va salir”, dijo que “Angie es una linda chica, trabajadora, preocupada por los suyos, no descansa. Siempre está tratando de buscar una posibilidad para salir adelante y manejarse de la mejor forma. Es chambeadora al máximo, es buena amiga, conozco a su familia, hermanos, he cenado con ellos. Tengo las mejores palabras para ella, es una gran chica, una gran persona. La quiero mucho y el cariño es recíproco”, indicó.

INTEGRA AGENCIA DE REPRESENTACIÓN DE CELEBRITIES

Vale indicar, que Juan Carlos Orderique forma parte de la agencia boutique de representación de artistas del Grupo Kandavu, que está dedicada al manejo y crecimiento profesional de talentos. Él junto con Ricardo Morán, Karen Schwarz, Renzo Schuller, Ezio Oliva, Juan Carlos Orderique y la banda We The Lion serán representados por este holding empresarial.

El objetivo de Kandavu Management es impulsar las carreras de sus artistas y potenciar el crecimiento de los clientes y las marcas.