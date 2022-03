Juan Gabriel: Su médico hace reveladora confesión en AAA tras su muerte [VIDEO]

Daniel Aquino, quien fuera su médico de cabecera de Juan Gabriel, dio más detalles sobre el estado de salud del ‘Divo de Juárez’ y la relación que mantenía con su hijo Iván, ya que tras la lamentable noticia, el galeno lo responsabilizó de lo ocurrido.

"Sí lo cargó de trabajo (...) el señor Alberto no debía estar sometido a tanta carga de estrés por la cantidad de conciertos (...) Su vida fue la música, pero aquí el detalle es que las fechas estaba muy juntas (...) tenía muchos proyectos y luego los conciertos y eso hace que la salud de cualquiera se haga inestable", indicó en el programa de Rodrigo Gonzáles 'Pelucín'.

Aunque el médico aseguró nunca haber sido testigo de maltrato físico de parte de Iván hacia Juan Gabriel, sí había actitudes de parte de su hijo biológico que entristecían a Juan Gabriel al punto de haberle dicho: "No sé por qué mi hijo me ve con tanto odio.

"Yo nunca vi que lo maltratara o lo golpeara, yo solo vi fue algunas actitudes que le eran lastimosas y que venían de su hijo (...) por ejemplo el señor Juan Gabriel tenía 45 años en el escenario y él sabía cuando parar, pero su hijo estaba atrás de él, le decía cuándo entrar a cantar (...) Sí, él me lo dijo a viva voz, pero cuando él me lo contó se sentía triste, decepcionado y se puso a llorar, eso si me consta".

El doctor Daniel Aquino reveló que en la última llamada que tuvo con Juan Gabriel, este le dijo que le dolía mucho la cabeza.

"Teníamos una comunicación constante, no tanto de médico-paciente sino de amigos (...) La última vez que hablamos le pregunte cómo está y me dijo que el dolía la cabeza y que Iván su hijo le recargaba de mucho trabajo y yo le dije que se acueste, que apague el Internet y que duerma".

Finalmente, el médico afirmó que si hoy dice todo esto es porque tenía autorización de Juan Gabriel, cuyas cenizas hoy ya se encuentra en el Palacio de Bellezas Artes, en la Ciudad de México, y donde cientos de personas le dan él último adiós.

