A través de Facebook, una usuaria denunció que Blanca Rodríguez y Juan Manuel Vargas tenían una mascota en estado de abandono.

Tras la seria acusación, la pareja del exfutbolista dio su versión de los hechos, asegurando que nunca abandonó a su perrita Elvira pese a que la denunciante señaló que el can estaba lleno de heridas y alrededor de heces.

“(La denunciante) afirma que mi perrita llamada Elvira se encuentra en estado de abandono, llena de heridas y heces por todos sitios bajo el sol y sin alimento”, contó Blanca Rodríguez en sus historias de Instagram.

Para defenderse, la pareja del “Loco" Vargas informó que su perro estaba, en efecto, en un área de su casa donde había heces, pero no en estado de abandono.

”Para empezar mi mascota no se encuentra abandonada en ninguna casa, estaba en la parte de la cochera que tiene ingreso al área de lavendería y cocina de la casa, pero cuando personas extrañas ingresan ella salía, si hay heces es porque la perrita hace popo porque come bastante, no es de días pero si está bajo el sol se seca", explicó.

“Mi perrita tiene problemas de piel hace muchos años, es por eso que se le dan baños medicados todas las semanas, es un problema al que no le han encontrado solución solo le daban calidad de vida”, agregó Blanca para explicar las heridas del can.

Para demostrar que cuida a su perro, Blanca Rodríguez contó que pagaron 17 mil euros para traer al animal cuando Juan Manuel Vargas regresó a jugar al Perú.

“Es una perrita muy feliz, incluso cuando vinimos de España nos costó casi un año poder traerla porque pensaban que era un perro de pelea y tuvimos que probar que eso no era así, que sus heridas son por su problema de piel, pagamos 17 mil euros para poder traerla, entre pasaje, pasaporte, albergue, baños, etc”, escribió.

La pareja de Juan Manuel Vargas pidió a la denunciante que se rectifique de esta denuncia porque “nosotros amamos a nuestros animales como si fueran nuestros hijos”.

