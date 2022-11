Juan Soler es uno de los galanes de telenovelas más populares de México y Latinoamérica. Sin embargo, la carrera del actor no siempre fue tan exitosa, sobre todo cuando el protagonista de “La mexicana y el güero” llegó al país azteca en su juventud.

El intérprete es originario de Argentina, de donde partió para perseguir el sueño de volverse actor. Es conocido por haber formado parte de melodramas como “La fea más bella”, junto a Angélica Vale, “Apuesta por un amor”, entre otros títulos.

Hace poco, Juan Soler contó sus inicios en la actuación y los difíciles momentos que tuvo que pasar cuando recién llegó a México. En una entrevista con Yordi Rosado, habló sobre lo que lo llevó a seguir esta profesión, los retos que tuvo al mudarse y las drásticas decisiones que tuvo que tomar cuando se quedó sin dinero.

¿POR QUÉ JUAN SOLER DECIDIÓ CAMBIAR DE CARRERA?

Originalmente, Juan Soler estaba estudiando Economía en Argentina, pero sufrió un accidente que casi cobra su vida y lo hizo reflexionar sobre las decisiones que estaba tomando respecto a su futuro.

“Me quedé dormido yendo de un campo a otro porque trabajaba en dos. Había empezado a trabajar ese día como a las 3 o 4 de la mañana y el accidente ocurrió como a la una o dos de la tarde; hacía muchísimo sol, era una recta muy larga y me quedé dormido”, contó en conversaciones con el conductor. “Ese día cambió radicalmente mi vida. Me levanté y dije ‘casi me mato y qué hice de mi vida’, esa era mi mentalidad”.

Itatí Cantoral y Juan Soler son los protagonistas de "La mexicana y el güero" (Foto: Televisa)

¿CÓMO LLEGÓ JUAN SOLER A MÉXICO?

Después de estudiar actuación en Argentina, se enteró de una convocatoria que estaba realizando Televisa, una de las más exitosas productoras y emisoras de telenovelas. Juan Soler tuvo el apoyo de su madre, quien decidió comprarle un boleto de avión para que viaje a México para audicionar.

Por el contrario, su padre no estaba de acuerdo con que Soler se dedique a la actuación y, con el objetivo de disuadirlo, se negó a darle cualquier clase de apoyo económico, por lo que él mismo debería luchar por mantener su sueño a flote. No obstante, esto no quebró la relación, pues el progenitor le aseguró que las puertas de su casa estaban abiertas para cuando decidiera volver, aunque esto nunca sucedió.

Dado la decisión de su padre, Soler solo tenía 360 dólares para arreglárselas hasta que pudiera conseguir un trabajo.

¿CÓMO FUERON LOS DIFÍCILES MOMENTOS QUE VIVIÓ JUAN SOLER CUANDO LLEGÓ A MÉXICO?

Antes de iniciar su trayectoria como actor, Juan Soler realizó algunos trabajos como modelo para subsistir. No obstante, a veces ni eso era suficiente y debía recurrir a robar yogures del supermercado para poder alimentarse.

“Sobreviví tomando yogurt en el supermercado sin pagarlo. Sacaba el yogurt, me lo tomaba y me hacía pendejo. Me iba”, explicó y se arrepintió de su accionar de joven.