Durante el programa Amor y fuego del miércoles 15 de diciembre, Juan Víctor Sánchez reveló que perdió las esperanzas de volver a ver a su hija este año, pese a que la conciliación que firmó con Andrea San Martín indica que le tocaba estar con ella en Navidad.

“Yo considero que yo no la voy a ver a mi hija hasta el próximo año, de repente, yo ya sé que no la voy a ver hasta el próximo año, pero tengo que seguir insistiendo”, explicó Juan Víctor a Rodrigo González y Gigi Mitre.

Según el extripulante de cabina, le corresponde estar con su hija el 23, 24, 25 y 26 de diciembre. Pese a ello, Andrea San Martín habría intentado invertir los días del régimen de visitas para pasar la Navidad con su hija.

“Según la conciliación dice 23, 24, 25 y 26, me corresponde a mí esos días. Ella trató de invertir esos días, con los viajes que hemos tenido ella o yo, para que estos días le correspondan a ella. Pero yo revisé la conciliación desde la fecha que fue firmada, y de acuerdo a los fines de semana que le correspondía a mí y le correspondía a ella, me correspondía a mí pasar esos días”, manifestó Juan Víctor.

Él explicó que la influencer pasó Navidad con la niña en el año 2020 y este año le tocaba a él: “El año pasado a ella le tocó por acuerdo, un año a ella y un año yo, que pase con mi hija la Navidad. Yo me fui a Estados Unidos a pasarla con mi hermana, entonces este año me correspondería pasarla a mí con mis hijos, no con mi hija nada más, con mis hijos, porque yo también tengo un acuerdo con la mamá de mi hijo mayor (para coincidir)”.

“Si yo paso este año con mi hijo, con quien no pasé el año pasado, el próximo año ya no va a pasar con su hermana”, lamentó Juan Víctor. “Cuando yo me he dado cuenta de eso, ella trató de decirme no, pero nosotros tenemos un acuerdo”, explicó.

Por su parte, Rodrigo González manifestó su deseo de que todo se solucione: “Ojalá que esta Navidad se solucionen las cosas por ti, por tu familia y sobretodo por la niña”.

