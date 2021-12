Alicia Díaz, la madre de Juan Víctor Sánchez, lanzó un fuerte dardo contra Andrea San Martín tras revelarse que la ‘ojiverde’ presentó una demanda de alimentos contra el padre de su hija menor.

A través de Instagram Stories, Alicia Díaz se sorprendió por el tiempo que dura el proceso de alimentos en el país: “Es increíble la cantidad de demandas de alimentos que están estancadas, con 3 hijos y fijan 300 soles más o menos”, escribió.

En ese sentido, la madre de Juan Víctor Sánchez advirtió que un hombre que ama a sus hijos no debería recibir una pensión de alimentos para hacerse cargo: “El padre que es padre con mayúsculas no necesita de una demanda. El asume sin (demanda) porque le nace”.

“Es cierto que hay padres que trabajan entre semana y no pueden estar o compartir con sus hijos si es que viven en puntos alejados, pero los fines de semana y feriados deberían sumir su rol completamente. Papá no es solamente el que aporta sino el que comparte y educa, el que se preocupa y aconseja, el que escucha y abraza, el que sonríe y hasta los ojos se aguan cuando el hijo le dice “te extrañé mucho, papá”, el que toma de la mano y brinda seguridad, ese que tu hijo dice yo tengo mi papá o mañana voy a ver a mi papá con entusiasmo, el que te carga y desde sus hombros miras el mundo desde tan alto que te sientes invencible, porque papá siempre siempre será tu héroe”, se lee en la publicación.

En ese sentido, la señora aconsejó a los padres que están alejados de sus hijos: “Papis, busquen a sus hijos, ustedes no tienen ni la más mínima idea de lo que significa pasar unas horas con ustedes. Nunca es tarde, si no lo hiciste en mucho tiempo quizá encuentres a una persona extraña, dile de corazón que sientes haber perdido todos esos años, intenta ser su nuevo amigo, cura esas heridas, no te arrepentirás, te lo aseguro”.

Como se conoce, Alicia Díaz no ha dejado de apoyar a su hijo durante su lucha legal y mediática contra Andrea San Martín, quien hasta ahora no permite que el extripulante de cabina externe a su hija de su hogar.

