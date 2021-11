La expareja de Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez, habló por primera vez en vivo este viernes 5 de noviembre en “Amor y fuego”. En diálogo con Gigi Mitre, aseguró que su fastidio no está relacionado con el despecho.

Inicialmente Juan Víctor Sánchez contó que hace algunos años, cuando Andrea San Martín denunció a Sebastián Lizarzaburu, su abogado le escribía todos los mensajes que debía enviar al ‘hombre roca’; él sospecha que ahora hace lo mismo, aunque también con la participación de Sebastián.

“Me he enterado que entre la mamá de mi hija y su actual pareja se sientan juntos a escribir los mensajes”, comentó Juan Víctor, quien recordó la primera foto que Sebastián Lizarzaburu compartió al lado de su hija.

Según Juan Víctor, con el tiempo Sebastián Lizarzaburu comenzó a querer a la niña: “Eventualmente este chico le agarró cariño a mi hija porque mi hija es adorable”.

“No dudo que la quiera”, le dijo Gigi Mitre. En ese sentido, Juan Víctor agradeció a Sebastián Lizarzaburu, pero insistió en que no deben exponer a la niña.

“No, yo tampoco dudo lo mismo, no dudo que le tenga un buen cariño, que le tenga cariño. Mucha gente me dice pero ‘deberías agradecer que tiene un padrastro que la quiere’, gracias Sebastián por querer tanto a mi hija, sinceramente, porque es una pequeña que no tiene la culpa de nada, no es que él va a ver en su rostro un reflejo de algo que ha pasado”.

En ese sentido, Juan Víctor descartó estar despechado: “Hay gente que cree que yo voy a ir en contra, hasta la misma Andrea cree que yo estoy actuando por despecho o desde que regresó con su pareja (...) Yo he aprendido a vivir con esto, he tenido que tolerar varias cosas”.

VIDEO RECOMENDADO

Diana Sánchez ofrece detalle de estado de salud de su novio

Asegura que ya inició quimioterapia.

TE PUEDE INTERESAR