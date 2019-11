Tras la larga batalla legal entre los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa, nuevos detalles que dejan mal parado al padre del pequeño Matías salen a la luz.

Como se recuerda el juez señaló que las visitas se realizarán una vez al mes por dos horas mientras el actor esté fuera de México, y dos veces al mes cuando esté en el mencionado país. Asimismo, Julián Gil fue autorizado de realizar videollamadas diarias a Matías.

Alma Pellón abogada de Marjorie de Sousa, hizo fuertes declaraciones a la revista “TV y Novelas” sobre el caso que enfrenta la actriz con Julián Gil, como que no está respondiendo por los pagos de manutención.

“No, claro que no. Él dio un pago, que cubrió cuatro meses, entonces, a partir de julio no ha dado absolutamente nada (...) Dice que él no tiene que pagar porque no produce en México. O sea que si el papá trabaja en Japón, el niño no come…”; dijo la abogada

Indicó además que Julián Gil, al tener nacionalidad america, no ha tramitado la residencia del niño, por lo que la actriz no puede viajar a Estados Unidos con el menor.

“El papá por ser americano, y ella por tener la residencia, es difícil que le den la visa de turista al niño porque saben que no iría sólo de turista. Pero lo más chistoso es que el señor sí ha ocupado la nacionalidad mexicana de Matías para sacar la residencia permanente en México utilizando su acta de nacimiento. Sin embargo, no le da la nacionalidad norteamericana a su hijo (...), sólo tiene que ir a la Embajada Norteamericana y reconocer a Matías”; indicó.