El actor Julián Gil, expareja de Marjorie de Sousa, reveló que no extraña a su hijo Matías, producto de la relación que mantuvo con la actriz.

El artista fue consultado por los medios si es que extraña a su pequeño luego que se cumpliera un año desde la última vez que vio a su hijo.

“¿Lo extraño? Pues, no. Suena duro pero no, lamentable no lo extraño, quisiera extrañarlo pero no lo extraño porque no lo conozco, no puedes extrañar algo que no tienes. Es duro, pero lamentablemente no lo extraño”, declaró para la prensa.

Además, resaltó que si alguien le puede dar la figura paterna que él no puede, no tendría problemas. “Para cualquier niño es tan importante la figura materna como la figura paterna, si yo no se la puedo dar por algunas limitaciones, que alguien se la de”, agregó.