Con los fuegos artificiales iluminando el horizonte de Nueva York y la música a todo volumen por los altavoces, durante un breve instante, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se convertirá en una celebración que irá más allá del fútbol.

El 19 de julio, se celebrará un espectáculo en el descanso al estilo de la Super Bowl durante la final de la Copa del Mundo, con el grupo de K-pop, Madonna, considerada como la Reina del Pop; y la estrella colombiana Shakira como cabezas de cartel del programa.

El espectáculo, una primicia en una final de la Copa del Mundo de fútbol, tendrá lugar en el Metlife Staduium, con capacidad para 82,500 espectadores, que ya acogió la Super Bowl de la NFL en 2014.

Música y fútbol juntos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que el espectáculo reunirá “la música y el fútbol en el mayor escenario del deporte por una causa muy especial”.

La BBC informó el jueves (14 de mayo) que el show podría duar 11 minutos.

También se celebró un espectáculo del descanso en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Chelsea y el PSG en el mismo estadio, con actuaciones de la rapera norteamericana Doja Cat, el cantante colombiano J Balvin y otros artistas.