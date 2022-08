Julián Zucchi, unos de los integrantes más representativos del fenecido programa ‘Combate’, hablo sobre su salida del reality de competencia donde conoció y se enamoró de su esposa Yiddá Eslava. El actor explicó las razones que lo llevaron a renunciar al espacio juvenil de ATV.

En una entrevista para el programa ‘Preguntas que arden’ de Christopher Gianotti, el argentino sorprendió al revelar que pasó duros momentos durante su paso por Combate pues tenía un carácter difícil y esto le generaba problemas con sus compañeros y con la producción del programa.

¿Qué dijo Julián Zucchi?

“Lo que me hizo renunciar fue que me hicieron enojar tanto, que ‘El Jefe’ (locutor del show) me dijo: ‘A Usted le falta humildad’ y yo le menté la madre en vivo. Un día me googlee vi noticias mías molesto, enojado, eso me llevó a renunciar porque vi que todo era noticias malas, que me peleé con uno con otro, con Kina, Maluma. Ahí dije esto no es para mí, por eso me voy y no sigo en el programa”, manifestó Julián durante la conversación.

“La pasaba mal, me pagaban muy bien, pero dije por plata no. Ya me agarraba taquicardias, porque no sabía que me iban a hacer en el programa para hacerme enojar. Ojo, que amo Combate, ahí conocí a mi mujer, pero no era para mí”, agregó.

En otra parte de la entrevista, Julián Zucchi contó que su manager le pidió armar un romance con una figura de la farándula para beneficiarse de la exposición, pero este no aceptó.

“Cuando estaba en ‘Combate’, recuerdo que los productores hacían que saliera con las chicas del programa, por ejemplo, Sheyla Rojas me invitó a salir como parte del programa y los productores le decían agárrale la mano y ahí fui conociendo el espectáculo de aquí. He aprendido mucho”, dijo.

