La exchica reality Yiddá Eslava cumplió 39 años el sábado 23 de julio y se mostró muy emocionada al celebrar con su familia y amigos cercanos.

A través de Instagram, Yiddá Eslava contó que no le gustaban las celebraciones grandes: “Mis cumpleaños siempre suelen estar mis hermanos, mis papás, mi familia y amigos muy, muy cercanos. No me gusta hacer fiestas grandotas ni cosas así porque es mi forma de ser, así me siento más feliz. Hemos hecho una parrilla y ahora vamos a jugar poker”.

En ese sentido, la excombatiente compartió un pequeño video de su esposo, Julián Zucchi, y sus hijos, Tomás y Maro, cantándole ‘Happy Birthday’ junto al resto de su familia.

“¡Feliz cumpleaños a mi! Este instante resume el día hermoso que pase y sigo pasando. Lo Justo y necesario para pasar un día hermoso, mi familia y una torta de chocolate Yo creo mucho en los deseos de cumpleaños y sé que el de hoy se cumplirá muy pronto”, señaló Yiddá Eslava en el post.

