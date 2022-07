Este domingo 17 de julio, Yiddá Eslava y Julián Zucchi sorprendieron al contar que, después de mucho tiempo, decidieron disfrutar de una salida con amigos al concierto de Gianmarco.

“Anoche fuimos con @yiddaeslavap después de mucho tiempo a un concierto! (los 30 años de @gianmarcooficial). La pasamos increíble! Vimos a muchos amigos que hacía tiempo no veíamos! Yo tomé unos chilcanitos y reímos mucho!”, contó Julián Zucchi en Instagram Stories.

Sin embargo, la pareja no la pasó tan bien después del concierto, ya que sus hijos despertaron muy temprano y les impidieron descansar: “Hoy como todos los días nuestros hijos despertaron temprano, mi cuerpo me pedía a gritos seguir durmiendo!”, señaló el argentino.

“Creo que en esos momentos se nos cruzan muchas cosas por la cabeza... incluso lo que hace que muchas veces optemos por no salir es saber que al otro día pasa esto! Pero hoy agradezco la noche de ayer! Y no me arrepiento de nada! Nada nos quita lo bailado!”, acotó el ex combatiente.

Pese a todo, Julián Zucchi se mostró feliz: “Hoy estaremos un poco más cansados, pero felices! Y este abrazo de Tomás cura realmente cualquier malestar! Por más hogares felices! Aprendamos a disfrutar la vida!!! Buen domingo para todos! Y los que tienen la posibilidad, no lo duden... pásenlo en familia”.

Por su parte, Yiddá Eslava compartió un video donde se la ve atendiendo a su hijo menor: “Esta es la parte linda de haber salido, no dormir. Maro está con la nariz tapada, entonces no he dormido ni un minuto. Divino el destino”, señaló entre risas.

Fuente: Instagram @yiddaeslavap

