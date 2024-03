En la última edición de Amor y Fuego, se presentó declaraciones de Julián Zucchi, que impactaron a sus conductores, pues el actor argentino afirmó que aún sigue amando a su expareja Yiddá Eslava, pese a que él formalizó como “saliente exclusiva” a una reportera de Magaly Medina.

“Yo lo único que le digo es que la amo, que la quiero y que la respeto, la admiro, la sigo admirando, la sigo queriendo, pero Yiddá, estamos enojados y lo que tenemos que entender es que no es que ya nos dejamos de querer”, contó el actor argentino para Amor y Fuego.

Julián Zucchi también negó que le fue infiel a Yiddá Eslava, ya que, supuestamente su versión, él solo fue a tomar un par de copas de vino con una amiga.

“Tenemos versiones de la historia diferentes, entonces lo que cada uno cree es lo que puede decir. Primero, a inicios del año pasado, tenemos una discusión y Yiddá me pide un tiempo porque no quería estar conmigo y quería pensar a ver qué quería hacer. Yo propuse ir a la psicóloga de parejas, yo propuse muchas cosas para salvar la relación”, contó Julián.

Luego continuó con: “yo me voy a Buenos Aires a ver qué voy a hacer de mi vida, me fui a Argentina a pensar. Voy a la casa de una amiga… ingresé a la casa de mi amiga a tomar unos vinos, nada más y ella, mi único error es que yo le dije que había ido a un bar en Palermo y en lugar yo me había ido a la casa de esta chica”.

El actor aseguró a Amor y Fuego que, cuando Yiddá Eslava inició una relación con el fotógrafo Ángel Fernández, se sintió afectado.

“Después que ella anuncia su relación con Ángel, sentí un dolor, no me sentí, no era cómodo, le pedí que no me hable de él”, comentó Julián Zucchi.