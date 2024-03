Yiddá Eslava agradece a su pareja Ángel Fernández en medio de polémica con Julián Zucchi: “Es mi apoyo”

La actriz peruana Yiddá Eslava, luego de asegurar que su expareja Julián Zucchi le fue infiel, expresó su gratitud hacia su actual novio, Ángel Fernández, por su apoyo incondicional en medio de la polémica que atraviesa.

Ante las críticas recibidas en redes sociales, la excombatiente se mostró molesta por la etiqueta de ‘despechada’ y lamentó que se minimizara su relación con Fernández, destacando que él ha sido su sostén durante este proceso.

“ Humillan y minimizan la relación que tengo con un hombre que me encontró en una situación complicada, que está a mi lado, que es mi apoyo ”, señaló Yiddá.

Completamente enamorada

En declaraciones para el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ , Yiddá Eslava declaró abiertamente su amor por Ángel Fernández, describiendo cómo su relación se convirtió en algo especial y profundo desde el primer momento.

“ Cuando yo me involucro con alguien, es porque el sentimiento es profundo, cuando conocí Ángel fue algo especial que nunca me había ocurrido, en un primer momento estuve reacia a la situación porque no creía en ese amor fugaz ”, narró la actriz.

Además, la expareja de Julián Zucchi destacó la paciencia y compromiso su pareja para enfrentar juntos la controversia que atraviesa tras varios meses de anunciar su separación del padre de sus hijos.

“ Yo estoy enamorada, completamente agradecida porque es un chico bueno, paciente y a pesar de que nunca estuvo involucrado en temas de farándula, está poniendo el pecho y soportando un montón de cosas porque creemos en nuestro amor y en poder seguir adelante con eso ”, mencionó.





