Al parecer, Magaly Medina le habría mandado una advertencia a su reportera Priscila Mateo, quien mantiene un vínculo sentimental con Julián Zucchi. Además, se dirigió a Yiddá Eslava tras revelar la supuesta infidelidad del argentino.

“Teniendo novio (Yidda Eslava), ha hecho una escena de celos cuando ha visto que está chapando a otra chica. Quiera aceptarlo o no, es una reacción natural. Y si ese hombre te fue infiel, pues bien, ha terminado. Deberías mantenerlo lejos y, además, deberías compadecer a la próxima mujer que se encuentre con él, porque, así como te mintió y te engañó a ti, igualmente engañará a la próxima que llegue a su vida ”, manifestó la ‘Urraca’.

Al inicio de su programa, la periodista de espectáculos sí hizo una referencia al nombre de su reportera, luego de comentar que cuando se termina una relación larga, los hombres solo quieren tener ‘snacks’.

“Él (Julián Zucchi) está en un etapa de soltero que acaba de salir de una relación y que tanto hombres como mujeres cuando salimos de una relación larga estamos viviendo un duelo y cada quien lo vive a su manera y, generalmente, solemos ver como los hombres salen como disparados como si hubieran estado encerrados en una jaula y salen a vivir la vida loca y a tener snacks, pasatiempos y todos lo demás y no oficializan a ninguna. Ahora porque él oficializó a Priscila Mateo, la reportera del programa, para quedar como caballero. Ahora que la chotee mañana, pasado o el mes que viene o si la relación funciona o no eso es algo que a nosotros no nos interesa, eso es algo que le compete a la vida privada de mi reportera”, concluyó.

Magaly Medina lanza advertencia a su reportera.

Yiddá Eslava revela que no volverá a trabajar con Julián Zucchi: Ya saqué mi propia productora, nadie muere de amor

Yiddá Eslava rompió su silencio en ‘Amor y Fuego’ y reveló que se separó de Julián Zucchi debido a una infidelidad por parte del argentino.

La actriz dijo que decidió pronunciarse porque el padre de sus hijos ‘oficializó’ a Priscila Mateo, reportera de Magaly Medina.

Asimismo, lamentó que el trabajo de la saga de sus películas ‘Sí, mi amor’, se vea opacado por el escándalo. “Me entristece mucho”, sostuvo.

“Es un logro que lamentablemnente no podemos celebrar juntos, con mucha pena, pero yo sí me voy a abrazar por mi esfuerzo”, manifestó.

Luego, Gigi Mitre le preguntó si volvería a trabajar con Zucchi. “No, no, no... yo he sacado mi productora sola, con la que estoy haciendo todo esto. Yo soy la coguionista de todas las películas, ya saqué mi propia productora y voy a seguir haciendo lo que amo, cine, show y todo... hay que levantarse y dedicar el tiempo a crecer como persona, nadie muere de amor”, concluyó Yiddá Eslava.

