Magaly Medina afirmó que su reportera Priscila Mateo, la joven que fue vista besándose con el actor Julián Zucchi, puede hacer lo que quiera mientras no interfiera con sus funciones en el programa Magaly TV: La Firme.

“Julián es el conocido, lo que pase con los dos a mí me deja de importar. La vida privada de mis reporteros cada uno hace lo que quiere mientras no entre en conflicto”, dijo la popular ‘Urraca’.

La conductora señaló que Julián Zucchi y Yiddá Eslava realizaron un tour promocional de su película poco después de anunciar su separación, mostrando una imagen de padres superados y sin problemas.

“Era la hora de dejar la pose de ‘somos la pareja modelo del mundo’ de eso (la infidelidad) no se acordaban mientras promocionaban la película. Ellos hicieron todo un comunicado hablado, vinieron a mi programa. Hicieron un tour que debieron llamar ‘El tour de las mentiras”, sentenció Medina.

Además, contó que el 1 de marzo, mientras el actor contaba como era su nueva vida de soltero, ya estaba saliendo con la reportera Priscila Mateo.

“Quiere decir que no había oficializado a nadie tenia sus escondidos. Salía ya con esta reportera, por lo que vemos. Por eso es que Yiddá decía ‘a mí que no me escondan, a mí que nadie me esconda’. Es cierto, él no estaba blanqueado la relación que tenía con la reportera porque ya de hecho habían empezado a salir. Y solo eran eso seguramente, salientes que no valía la pena mencionar”, sostuvo.