Julián Zucchi preocupó a sus seguidores luego de realizar una transmisión en vivo en aparente estado de ebriedad. El argentino lloró desconsoladamente al hablar de sus hijos y la salud de su madre, tras el conflicto mediático con Yiddá Eslava.

“ Yo luché mucho por hacer las cosas bien, por portarme mejor en un pais que no es el mío. Intenté hacer las cosas y me pagaron muy mal, les juro por mi vida que me pagaron muy mal y quizás me arrepienta de hacer este live, pero es desde el corazón ”, sostuvo entre lágrimas.

En ese sentido, el actor comentó que su madre no se encuentra bien de salud, pues sufrió un infarto.

“ Que ella deje de ver todos los programas de Perú que hablan de mí y es injusto porque yo soy un gran papá ”, agregó.

Las personas que estaban conectadas al live en Instagram, decidieron mandarle algunos mensajes al argentino para que descansara y cortara la transmisión.

“Corta”, “Corta ya”, “Duerme”, “Ya hermano, tranquilo”, “Está borracho”, “Descansa por favor”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.

