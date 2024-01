Julián Zucchi celebró sus 40 años en Argentina, lejos de sus hijos y su expareja Yiddá Eslava. En redes sociales, el exintegrante de ‘Combate’ compartió fotos de su cumpleaños.

“Los 40 llegaron y con ellos, una celebración inolvidable en Argentina! El 29 de diciembre, rodeado de familia y amigos, festejé mi cumpleaños después de 10 años en Argentina. Un día especial organizado por mi madre, mi tía del corazón, con la colaboración de mis hermanas”, sostuvo el argentino.

Asimismo, el actor fue criticado porque estaban ausentes los integrantes de la familia que formó en Perú.

“¿Hace 10 años que no celebraba? Me parece inmaduro que se estaba afixiando con sus hijos y esposa”, “Parece que toda la familia a esperado tanto que te separes... Que hacen fiesta por cada evento, y porque no lo hacían antes”, “SONÓ A RECLAMO O SOLO ME PARECIÓ? (...) Todo es mejor en familia y tú ya la tienes. Que linda celebración familiar con tus familiares. Tu familia está en Perú”, fueron algunos de los comentarios.

El argentino no se quedó callado y explicó que quiso reunirse con sus pequeños, pero los planes cambiaron.

“ Mi hijos que son lo más importante (y lo aclaré en el post) están en Perú! Mi familia originaria está acá en Argentina! La idea siempre fue celebrar mis 40 con mis hijos! Pero en el medio los planes tuvieron que cambiar. Por eso terminamos celebrando los 7 años de Tomás acá! ”, indicó Zucchi.

