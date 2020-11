La periodista Juliana Oxenford arremetió contra la expresentadora de televisión, Sigrid Bazán, a quien calificó como “pseudaperiodista” y le reclamó por hacer una presunta campaña a favor de un grupo político durante tantos años.

Oxenford opinó que mucha gente salió a las calles para reclamar sus derechos, cansada de la corrupción de la política, pero que otras figuras solo salieron a protestar porque tienen una “bandera clara” o van a postular a la Elecciones del 2021.

“El problema es la forma tan turbia con que el Congreso ha manejado sus tentáculos ara que Merino se convierta en Presidente de la República. Por eso es que la gente protesta, no por gente que está haciendo militancia política. Algunos periodistas o pseudoperiodistas, como la señorita Bazán, que se aprovechó durante cinco años de una pantalla de televisión para hacer campaña a favor de un grupo político; esos son los que van con una bandera clara y los que claramente van a postular en 2021 como Guzmán, Ollanta Humala, que también se suman a la protesta”, dijo la periodista en un video de Instagram.

Como se sabe, Bazán renunció a la televisión hace una semana por motivos desconocidos. Beto Ortiz dijo en su momento, que ella pensaba postular a la Elecciones del 2021.

Críticas a Sigrid Bazán

No es la primera vez que Juliana se refiere a su antigua competidora de la TV. Antes, se ha burlado de ella. Hace unos meses, la conductora de “Al estilo de Juliana” le respondió a un usuario que le preguntó por el desempeño de Bazán como conductora. “¿De quién? jajaja yo no le doy crédito a gente que no sé, nunca la he visto en periodismo, qué te puedo decir, pregúntenme de periodistas”.

VIDEO RECOMENDADO

Perú: los jugadores de la selección peruana y sus mensajes tras muertes en marcha nacional | VIDEO

Perú: los jugadores de la selección peruana y sus mensajes tras muertes en marcha nacional | VIDEO

TE PUEDE INTERESAR