Juliana Oxenford afirma que el “coqueteo” entre Sebastián y Tatiana es armado: “Es tan obvio”

¿Todo es ‘armani’? Tras la última edición de “Cuarto Poder”, Sebastián Salazar y Tatiana Alemán se hicieron viral debido al “coqueteo” que hubo entre ambos durante el programa dominical.

Luego de presentar una nota sobre los bailarines de breakdance en Perú, la comunicadora le preguntó al hijo de Federico Salazar si alguna vez había intentado bailar este género de danza.

“¿Yo? No, no, nunca lo he hecho... Sé lo que es, he visto, conozco gente que lo hace, pero nunca me he atrevido a hacer eso”, respondió con una media sonrisa el joven periodista, para luego ser calificado de “aburrido” por su compañera.

Esta pequeña conversación entre ambos se hizo tendencia rápidamente en Twitter, donde varios usuarios criticaron la supuesta “química” que existía entre ambos periodistas del programa de América TV.

Sobre esto, Juliana Oxenford dio su opinión a través de dicha red social, dando a entender que la supuesta química entre ambos es armada por los productores del canal.

“Es increíble. Además tan obvio que les dicen al oído que intenten meter chacota y ser joviales”, acotó la conductora de “Al estilo Juliana”.