Juliana Oxenford utilizo sus redes sociales para festejar con sus seguidores su cumpleaños número 42. La conductora se mostró agradecida por pasar esta fecha especial al lado de su familia.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista escribió un emotivo mensaje y además bromeó sobre la fecha de su onomástico debido a que cae en el “Día de los inocentes”.

“Con esta foto- una de mis favoritas ya que además me la tomó mi esposo- agradezco a la vida por un año más de existencia. Es mi cumpleaños y no, no es broma que haya nacido el día de los inocentes”, se lee en el inicio de su publicación.

“En un rato será 28 y aquí andamos metidos todos en la cama esperando a que sean las doce porque María se niega a dormir sin antes abrazarme por mi santo. Así celebro, en casa con la familia y feliz por los afectos. Ya estoy lista para una nueva vuelta al sol”, agrego la conductora.

En cuestión de minutos, la publicación de la presentadora de “Al Estilo Juliana” se lleno de likes y de mensajes de felicitaciones.

Cabe indicar que Juliana Oxenford se retiró momentáneamente de las pantallas de ATV debido a que dio a luz a su segundo hijo Mateo, con quien se encuentra en casa disfrutando de su descanso por maternidad.

