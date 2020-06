Juliana Oxenford se pronunció tras las denuncias de acuso sexual contra el actor Andrés Wiese. La periodista indicó que el popular “Ricolás” estaba en una situación de poder al ser una figura pública.

“No podemos justiciar a los agresores. Él es una persona que tiene poder sobre cualquier chica mayor o menor de edad -peor aún si se trata de alguien que no ha cumplido los 18 años- que le pide algo a través de su Instagram, de su Twitter, obviamente porque él es el conocido, es la figura, el hombre influyente”, expresó en el programa “Al estilo Juliana”.

Asimismo, la periodista lamentó que muchas personas hayan defendido a Andrés Wiese y cuestionado a la menor de edad que lo denunció.

“Siempre buscando la forma de minimizar la denuncia y decir ‘tú eres una tal por cuál porque tú le pediste esto’. Sí, él no tenía cómo saber si tenía 16, 17 o 18 años, pero él no debió nunca ni a ella ni a cualquiera, mandarle videos privados, simplemente no lo haces. Te van a pedir todo, pero ahí esta la responsabilidad para saber cómo manejarlo”.

Juliana Oxenford también lamentó que muchos pongan en duda el testimonio de Mayra Couto porque se realizó años más tarde: “No podemos ser tan machistas de pensar que si una mujer no habla en el momento que uno espera que denuncie, entonces su señalamiento, su acusación más adelante no tienen ningún tipo de validez. Sobrevivir a un acoso, a una violencia de cualquier tipo por parte de un hombre, es algo que no tiene una fecha de vigencia (...) hay que ponernos en la piel de la víctima”.

“Si él denunció que lo acosaban, pues me parece bien porque tampoco se puede permitir que una mujer (...) le falte el respeto y lo violente”, dijo Juliana Oxenford, pero aclaró que no por esa denuncia, se podía minimizar que el actor pida videos a sus fans.

