¡Fuertes declaraciones! Juliana Oxenford no dudó en pronunciarse sobre las recientes declaraciones de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien en sus redes sociales habló sobre el tema de Camisea.

A través de una publicación mediante su cuenta oficial de Twitter, la hija del exmandatario cuestionó las decisiones que estaría tomando el presidente Pedro Castillo sobre una posible estatización del gas de Camisea.

En ese sentido, la lideresa de Fuerza Popular expresó su desconfianza hacia el Jefe de Estado, debido a su postura política de izquierda.

“En el tema de Camisea no hay ninguna contradicción. No hay que ser ingenuos. Castillo tiene el doble juego perverso de la izquierda. La premier Mirtha Vásquez es solo una pieza más en el juego político del gobierno. No puede haber confianza frente a la mentira”, se lee en la publicación de Keiko Fujimori.

Frente a ello, la periodista de ATV cuestionó las palabras de Fujimori, pues mencionó que tampoco se podía confiar en ella por los antecedentes que trae consigo.

“Entonces, ¿tampoco se puede confiar en usted? Digo, por las mentiras”, escribió Juliana.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO