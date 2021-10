¡Más que emocionada! Joanna Boloña utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores que su pareja Xarles Thomson, le pidió que sea su esposa, nada más y nada menos que en Disney.

Y es que la periodista deportiva, muy emocionada hasta las lágrimas, fue sorprendida por su amado al entregarle el tan ansiado anillo de compromiso. Todo quedó registrado en distintas fotografías publicadas en su cuenta oficial de Instagram.

“Ya no podía seguirme guardando la noticia así que la comparto con toda la ilusión y emoción del mundo. Me caso y no puedo estar más feliz. Charlie me pidió en el lugar más mágico de todos, Disney, con arrodillada incluida, casi me muero”, comenzó diciendo Joanna.

La comentarista del espacio deportivo de TV Perú pensó por un momento que se trataba de una broma, pero admite siempre haber pensado que su pareja le pediría la mano, aunque no creía que sea tan pronto, y mucho menos en un lugar tan representativo.

“Siempre soñé con este momento, pero me agarró fría, me sorprendió en exceso. Ni qué decir de nuestra hada madrina que mágicamente apareció y documentó el momento. Todo fue extremadamente gracioso y lindo, entré en shock”, agregó.

Cabe señalar que, Joanna Boloña, hija del ex ministro de economía Carlos Boloña, no es de publicar mucho contenido en sus redes sobre su relación con el cheff, pese a que ya tienen algún tiempo juntos.

