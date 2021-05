La periodista Juliana Oxenford escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram mientras veía el debate presidencial rumbo a la segunda vuelta en las Elecciones 2021.

Oxenford contó todo lo vivido luego de entrevistar a la vicepresidenta de Pedro Castillo, Diana Boluarte.

“Me han insultado de carro a carro en el semáforo por entrevistar a la vicepresidenta de Pedro Castillo. Me han llamado senderista. Me han dicho que odio al Perú, que si gana el lápiz tendré lo que merezco, que si triunfa el fujimorismo por suerte me cerrarán mi programa de televisión. Me han basureado en el chat de exalumnos de colegio. Me han encarado en un centro comercial frente a mi hija. Han “pechado” a mi hermana por no obligarme a hacer campaña a favor de Keiko y todo eso - única y exclusivamente- por tratar de ser lo más justa y decente en medio de una campaña polarizada y cargada de violencia”, escribió.

Seguidamente, Juliana Oxenford cuestionó a los periodistas que estarían haciendo campaña política a favor de alguno de los candidatos.

“Desde cuando los periodistas tienen que hacer activismo? Hazlo por el Perú, dicen algunos desesperados. Por el Perú justamente muestro los dos lados de la manera más prolija que puedo, crítico con intensidad y trato de hablar con gente de los dos grupos para que ellos mismos se encarguen de convencer o alejar al electorado. Esto sin contar que - paradójicamente- he tenido más entrevistados fujis que del otro grupo.Mi opinión no es nada más que mi propia percepción de los hechos y la digo sin minimizar la inteligencia de quienes me siguen. No pretendo ni quiero convencer a nadie”, agregó.

Finalmente escribió: “No eres acaso antifujimorista? Me preguntan. Claro que lo soy. Ahora mismo tan antifujimorista como antiCastillista pero, acaso eso importa? En fin, que a ustedes no les preocupe nada más que lo que les diga su razón y amor por el país. Sigamos viendo el debate....”.

