¡No se calló nada! Juliana Oxenford no dudó en responderle con todo a Mario Vargas Llosa, quien mencionó que “los países que votan mal, lo pagan caro”, refiriéndose a la crisis política que atraviesa el país.

Dichas declaraciones causaron todo tipo de comentarios, pues recordemos que el escritor peruano apoyó a Keiko Fujimori durante la campaña electoral 2021, aludiendo que era “el mal menor” frente a Pedro Castillo, actual presidente actual del Perú.

“Escriba señor Vargas Llosa, escriba. En política mejor no se meta y menos para esto. Conclusión: si no votan como yo, no votan bien”, se logra leer en la publicación que hizo la periodista en Twitter.

¿Qué mas dijo Vargas Llora sobre el proceso electoral que se llevó a cabo en nuestro país?

El escritor peruano, Mario Vargas Llosa, no ha dudado en manifestarse en reiteradas oportunidades sobre la política de nuestro país, mencionando que está afectando seriamente a distintos sectores.

“Es el caso triste de América Latina en nuestros días. América Latina, no nos engañemos, está en una situación muy difícil. Va a salir de ella, seguramente, cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal, que lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien”, sostuvo Vargas Llosa en la convención nacional del Partido Popular celebrada en Sevilla, España.

