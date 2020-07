La periodista Juliana Oxenford utilizó sus redes para publicar un peculiar mensaje y de paso enviarle una indirecta a Sigrid Bazán. Y es que recordemos que la conductora de ATV apoyó las críticas que hicieron Beto Ortiz y Magaly Medina hacia su excolega de Latina.

La presentadora se refirió estrictamente a la actitud diplomática que ha mostrado Sigrid para referirse a las críticas. “Lindo fin de semana para todos y no olviden de ser auténticos, no tengan miedo a decir lo que piensan, no se preocupen tanto por el qué dirán. Una buena persona no es la que actúa siempre de manera ‘diplomática’ guardando las formas y luego dañando al resto por lo bajo”, señaló.

Asimismo, la hija del actor Marcelo Oxenford deja entrever que ella no tiene caretas y no es una persona hipócrita. Una buena persona es la que se esfuerza por estar cerca a su lado más honesto y transparente. No sé ustedes pero para mi, una de las cosas más importantes, es hablar con la verdad y que el resto de gente sepa que en mi encontrarán muchos defectos, pero nunca a una mujer hipócrita”, agregó.

Recordemos que Bazán hizo uso de su cuenta de Instagram para comentar sobre las fuertes críticas que recibió por parte de los periodistas. “Agradecerles mucho por su sintonía, hay todo un equipo de camarógrafos, produciendo, titulando, reporteros en las calles, no hay mayor reconocimiento a nuestro trabajo. Digo nuestro porque es un equipo no solo es la conductora, pero en verdad es todo un equipo detrás”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR