La periodista Juliana Oxenford se presentó esta noche en el programa de Magaly Medina.

La ‘urraca’ no dudó en preguntarle sobre las recientes declaraciones de su hermana Lucía Oxenford quien dijo que no tenía ninguna relación con la periodista.

“¿No tienes una buena relación con Juliana?”, le preguntaron a Lucía quien respondió así: “ya que hay como 20 preguntas sobre eso (y siempre las hay), seré concisa porque el tema ya me tiene cansada. No tenemos una relación desde que tengo uso de razón y no porque no quiera, por lo que la pregunta no debería ser para mí”.

Ante estas declaraciones, Juliana dijo no haberlas leído.

“Sé que algo dijo, no lo he leído, no tengo nada que decir. A mí el exceso de honestidad muchas veces ha hecho que la coyuntura me juegue malas pasadas. Nunca he salido a hablar de terceras personas para lograr algo en la vida”, señaló.

Sin embargo, la periodista decidió responderle así a su hermana.

“No quiero hablar con gente con la que efectivamente (no tengo trato). Tengo tantos afectos en mi vida, además de la familia de sangre, tengo amigos, he construido afectos muy importantes en la vida. No tengo odio por nadie y menos por mi entorno familiar, lo que no nace, no crece. Si luego los conozco, qué chévere”, afirmó.

