Juliana Oxenford no se calló nada y opinó acerca de la gran incertidumbre que vive el país entero tras conocerse que el líder de Perú Libre, Pedro Castillo, se encuentra liderando los votos en estas Elecciones 2021.

“Todos estamos pasando esta resaca electoral. Una situación difícil, porque ha quedado demostrado que no solamente somos un país sumamente dividido, sino que no hemos sabido ver el avance de este candidato en el transcurso de estas últimas semanas, que venía sumando a raíz del malestar del interior del país, muchos peruanos que ya se cansaron de la política tradicional, quieren alguien que represente esa necesidad de que el Estado también está con ellos, que no se concentra en Lima capital”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la periodista mencionó que uno de los temas más preocupantes es el radicalismo del candidato Castillo, pues hace algún tiempo comentó que de llegar a la presidencia indultaría a Antauro Humala.

“Él mencionó que en el caso de que llegue a Palacio de Gobierno va a indultar a Antauro Humala, el protagonista del ‘Andahaylazo’, eso si preocupa. Como también preocupa Fuerza Popular, tal cual se presenta ahora mismo. Ahora que ha regresado a los cimientos de los 90′s. Keiko otra vez está con el padre, y que para muchos representa la corrupción, los delitos de lesa humanidad”, agregó.

“Pedro Castillo ha concentrado un gran número de votos. Al final los sondeos que ya no se podían publicar, pero que a nosotros los periodistas nos llegaban, veíamos como Castillo se iba acercando a los primeros lugares con un porcentaje bastante más alto”, mencionó.

