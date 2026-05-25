¡Habla, sobrino! Ando preocupado porque cada día la juventud la tiene más cuesta arriba. Me quedé frío cuando vi que 9 de cada 10 estudiantes de quinto de secundaria no alcanzan los aprendizajes esperados para su grado, y después nos preguntamos por qué muchos llegan golpeados a la universidad o al trabajo.

Sin embargo, el problema no termina en las aulas. Apenas acaba el colegio, muchos jóvenes tienen que salir a chambear para apoyar en casa, y sus sueños de estudiar quedan en pausa. Apenas 4 de cada 10 logran dar el salto a la educación superior, mientras los demás salen a buscarse la vida. Lamentablemente, por su falta de experiencia, muchas veces enfrentan ingresos bajos, informalidad o empleos precarios.

Aun así, sobrino, yo sí le tengo fe a esta generación. Ganas no les faltan, quieren estudiar, trabajar y salir adelante. Lo que toca es darles mejores herramientas y más oportunidades para que ese esfuerzo sí rinda, porque cuando a un joven le va bien, el país entero avanza. ¡Hay que apostar por ellos!